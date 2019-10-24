2019/10/24 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شكلت الأمم المتحدة لجنة رفيعة المستوى معنية بملف النزوح الداخلي، لإيجاد حلول لحالات المشردين، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق عملها في أوائل 2020.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إنه "أعلن اليوم إنشاء لجنة رفيعة المستوى معنية بملف النازحين داخليا".ولفت حق إلى أن اللجنة ستركز عملها على إيجاد حلول للقضايا المتعلقة بحالات النزوح "وسيهدف نشاطها إلى تخفيف التأثير على ملايين الأشخاص الذين تعرضوا للتشريد".وأوضح المسؤول أن اللجنة الأممية ستقوم بزيادة اهتمام المجتمع الدولي بمسألة دعم النازحين، وبوضع توصيات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومؤسسات المنظمة الدولية وغيرها من الأطراف المعنية لتحسين النهج والاستجابة لهذه القضية.وأردف حق: "الأمين العام سيعلن قريبا عن تشكيلة اللجنة رفيعة المستوى ويتوقع أن تبدأ مناقشاتها أوائل 2020، وأن تقدم توصياتها إليه خلال عام من اجتماعها الأول".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تشكل لجنة "رفيعة المستوى" لحل قضايا النازحين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تشكل لجنة "رفيعة المستوى" لحل قضايا النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).