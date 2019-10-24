تأشيرة جديدة تمهد الطريق الى السعودية

2019/10/24 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وسائل الإعلام السعودية بأن المديرية العامة للجوازات بالمملكة تدرس آلية إدخال خدمة تأشيرة مضيف عبر نظام إبشر الخدمي.

وستتيح هذه الخدمة التي ستصبح متاحة خلال الأيام المقبلة للمواطنين السعوديين والمقيمين استضافة من يرغبون على كفالتهم لمدة تصل إلى 90 يوما.وتعمل إدارة الجوازات والحج في السعودية على إقرار آلية العمل بالتأشيرة الجديدة، والتي تعد إحدى الخدمات الحديثة التي تعمل وزارة الداخلية على إدراجها عبر الجوازات، حيث ستسمح تأشيرة مضيف للقادم حرية الحركة والسكن سواء في فندق أو شقق سكنية أو داخل مسكن مستضيف.وتنص الصيغة الأولية لمشروع التأشيرة الجديدة على أن تكون كلفتها في "السنة الواحدة 500 ريال للشخص الواحد مع إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام، عبر تطبيق إبشر، إذ يمكنه تسجيل كافة البيانات والمعلومات لمستضيف من مختلف الدول".وستمكن هذه التأشيرة حامليها من التجول في السعودية "بحرية وحضور الفعاليات السياحية، فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين، تُصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة، وستكون للمقيم للأقارب من الدرجة الأولى، ويسمح للمواطن باستضافة من يشاء ويتوجب على المستضيف رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم".يذكر أن السعودية كانت قد أتاحت مؤخرا "خدمة التأشيرات السياحية" التي تبلغ رسومها 440 ريالا {118 دولار} وتمنح عبر المنصة الإلكترونية، أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمن بلغ الـ18 من عمره".انتهى

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