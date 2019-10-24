بنهاية العام.. لوك أويل تنسحب من مشروع تنقيب عن الغاز مع أرامكو

2019/10/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة لوك أويل الروسية العملاقة للطاقة الأربعاء عزمها الانسحاب من مشروع كبير للتنقيب عن الغاز مع أرامكو السعودية بحلول نهاية العام الجاري، بسبب غياب جدواه الاقتصادية.

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