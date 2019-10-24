إنستغرام يحظر فلاتر عمليات التجميل خوفًا على صحة مستخدميه العقلية

2019/10/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تستخدم إنستجرام فى الأشهر الأخيرة، فبالتأكيد لاحظت زيادة فى صور أصدقائك بالفلاتر التجميلية، والتى تستخدم الواقع المعزز لإظهار شكل الوجه بعد إضافة التعديلات، ورغم أن هذه الفلاتر تحظى بشعبية كبيرة، فقد قرر إنستجرام

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