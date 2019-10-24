ملكة جمال إيرانية تطلب اللجوء من الفلبين

2019/10/24 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق توسلت ملكة جمال إيرانية دولة الفلبين لمنحها اللجوء خشية قتلها في حال رحلت إلى إيران بسبب مواقفها السياسية، فيما تتهمها طهران بالاعتداء على مواطن إيراني في الفلبين.واحتجزت باهره زير بهاري، وهي طالبة طب أسنان، بعد مشاركتها في مسابقة جمال انتركونتيننتال 2018 في مانيلا، بمطار نينوي اكينو لمدة ستة أيام بعد أن […]

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