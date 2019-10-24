القوات الامنية تدخل حالة الانذار القصوى في عموم العراق

2019/10/24 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:افاد مصدر امني مطلع، اليوم الخميس، بدخول القوات الامنية حالة الانذار القصوى صباح اليوم.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "القوات الامنية بمحتلف تشكيلاتها داخلت صباح اليوم حالة الانذار القصوى في بغداد والمحافظات".

واضاف ان "حالة الانذار بسبب التظاهرات التي ستنطلق يوم غد"، مرجحا ان يتم فرض حظر التجوال في أية لحظة.

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