الجبوري يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: عبد المهدي سيرحل وهؤلاء الخمسة هم الاقرب لخلافته

2019/10/24 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق فجر النائب السابق مشعان الجبوري، مفاجأة من العيار الثقيل بعد تغريدة نشرها على موقع “تويتر”.وجاء في التغريدة التي تابعتها “يس عراق”، إن “المحتمل توليهم منصب رئيس الوزراء بعد عادل عبد المهدي الذي سيرحل حتما هم كل من: ١- اسعد العيداني محافظ البصرة ٢- النائب السابق ومستشار رئيس الحمهورية حاليا علي شكري […]

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