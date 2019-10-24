قبيل التظاهرات.. تغيير في قيادة عمليات بغداد

2019/10/24 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وسائل إعلام عراقية إن الفريق الركن قيس المحمداوي تسلم قيادة عمليات بغداد خلفا للفريق الركن جليل الربيعي، وذلك قبيل أيام من دعوات للتظاهر في العراق.

وكانت التقرير النهائي للجنة التحقيق في تظاهرات العراق قد أوصى بإقالة الربيعي والمعاون الأمني له محمد صبري لطيف وآخرين على خلفية مقتل متظاهرين.

وقتل 149 مدنيا خلال الاحتجاجات في العراق حسب التقرير ذاته.

ويأتي ذلك قبل أيام من استئناف التظاهرات في العراق والتي بدأت في الأول من أكتوبر للمطالبة بمواجهة الفساد.

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