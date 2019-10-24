2019/10/24 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أزاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الستار عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما كشف عن هوية اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل هدف.

وانتهت فعاليات هذه الجولة، مساء أمس الأربعاء، حيث حققت معظم الفرق الكبيرة انتصارات مهمة، فبرشلونة فاز على سلافيا براج بهدفين مقابل هدف، بينما ضرب ليفربول نظيره جينك بأربعة أهداف لهدف.4 مرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب بالجولة الثالثة:ورشح الاتحاد الأوروبي، أربعة لاعبين، وهم باولو ديبالا، وكيليان مبابي، ورحيم ستيرلينج، وأوكسليد تشامبرلين، وذلك بعدما استطاعوا قيادة أنديتهم لتحقيق انتصارات ثمينة وتألقوا بشدة خلال فعاليات المباريات ذاتها.وسجل تشامبرلين هدفين وقاد فريقه ليفربول للفوز بأربعة أهداف لهدف على حساب جينك البلجيكي ليقع في المرتبة الثانية للمجموعة الخامسة بدوري الأبطال، ونفس الأمر ينطبق على باولو ديبالا الذي أحرز ثنائية في انتصار يوفنتوس على لوكوموتيف موسكو {2/1}.في المقابل، سجل كيليان مبابي 3 أهداف في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج، أما رحيم ستيرلينج فقد تألق بدوره في لقاء مانشستر سيتي وأتالانتا حيث سجل 3 أهداف هو الآخر.وبالنسبة لجائزة أفضل هدف في الجولة، فقد رشح الاتحاد الأوروبي أهداف كل من الرباعي؛ أليكس أوكسليد تشامبرلين في شباك جينك، وباولو ديبالا في مرمى لوكوموتيف موسكو، وسابيتزار أمام زينيت، وكورونتين توليسو ضد أولمبياكوس.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشحون لجائزة أفضل لاعب في جولة دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشحون لجائزة أفضل لاعب في جولة دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).