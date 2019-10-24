هواوي تكشف عن

2019/10/24 | 09:28

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بغداد اليوم-متابعة

كشفت هواوي مؤخرا عن هاتف جديد بمواصفات ممتازة وسعر منافس، طورته ليكون من بين أكثر الأجهزة الذكية ا...





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