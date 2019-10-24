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هواوي تكشف عن "هاتف الشباب"!


هواوي تكشف عن
2019/10/24 | 09:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-متابعة

كشفت هواوي مؤخرا عن هاتف جديد بمواصفات ممتازة وسعر منافس، طورته ليكون من بين أكثر الأجهزة الذكية ا...

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