2019/10/24 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل احتجاجات عراقية..الامن الوطني يتعهد بحماية المتظاهرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل احتجاجات عراقية.. الامن الوطني يتعهد بحماية المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل احتجاجات عراقية.. الامن الوطني يتعهد بحماية المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).