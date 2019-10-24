دائرة تسجيل الشركات تمنح شهادة تأسيس “الشركة العراقية لضمان الودائع”

2019/10/24 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعلن البنك المركزي العراقي عن منح دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة شهادة تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع / مساهمة مختلطة، استناداً لأحكام المادة (19) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.وتأسّست الشركة العراقية لضمان لودائع بمساهمة (42) مصرفاً ، وارتفع العدد بعد جلسة الاكتتاب الى (63) مصرفاً، منها (7) مصارف حكومية

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