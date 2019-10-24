تمور الأهواز.. ارتفاع بالأسعار بسبب انخفاض الإنتاج وزيادة الصادرات

2019/10/24 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار التمور في الأهواز الإيرانية بنسبة 100% هذا الموسم، بسبب تراجع الإنتاج وزيادة وتيرة صادراتها للخارج حیث المصلحة الاقتصادية، نظرا لفقدان العملة الوطنية قيمتها جراء العقوبات الأميركية.

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