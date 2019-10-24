البنك المركزي يمنح شهادة تأسيس للشركة العراقية لضمان الودائع

2019/10/24 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن منح دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة شهادة تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي تلقته "الغد برس"، ان "استناداً لأحكام المادة (19) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، منحت دائرة تسجيل الشركات شهادة تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع/ مساهمة مختلطة.

واضافت ان "الشركة العراقية لضمان لودائع تأسّست بمساهمة (42) مصرفاً ، وارتفع العدد بعد جلسة الاكتتاب الى (63) مصرفاً، منها (7) مصارف حكومية و(40) مصرفاً خاصّاً عراقياً، و(16) مصرفاً عربياً وأجنبياً، إضافة لــ (4) شركات حكومية ومختلطة ، فضلاً عن هيأة التقاعد الوطنية / صندوق تقاعد موظفي الدولة، حيث يبلغ رأسمال الشركة (100) مليار دينار".

يذكر أن شركات ضمان الودائع وجدتْ لتدعيم الجهود في تحقيق استقرار النّظام المالي والمصرفي داخل العراق.

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