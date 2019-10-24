شرطة ذي قار تلقي القبض على 10 متهمين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة

2019/10/24 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة ذي قار القبض على 10 متهمين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة خلال الـ ( 24 ) ساعة الماضية.

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