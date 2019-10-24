2019/10/24 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قبيل التظاهرات المليونية التي من المقرر ان تنطلق غدا الجمعة اطلقت السلطات الامنية العراقية سراح الناشط المدني والطبيب ميثم الحلو.

واطلقت السلطات سراح الناشط والطبيب الحلو بعد ان اعتقلته على وقع الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، بحسب ما افاده ذووه اليوم الخميس.

وكان الحلو قد تم اعتقاله قبل قرابة من ثلاثة اسابيع من امام عيادته الواقعة في منطقة الشرطة الرابعة غربي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل التظاهرات .. السلطات العراقية تطلق سراح الناشط ميثم الحلو) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل التظاهرات .. السلطات العراقية تطلق سراح الناشط ميثم الحلو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).