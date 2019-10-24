سامسونغ تطلق تحديثاً لإصلاح الخلل الأمني في Galaxy S10

2019/10/24 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} طرحت شركة سامسونغ تحديثًا جديدًا لإصلاح مشكلة تم العثور عليها في هواتف Galaxy S 10 الأسبوع الماضي، حيث تمكن واقي شاشة رخيص من خداع التعرف على بصمات الأصابع.

اكتشفت امرأة المشكلة بعد تركيب واقي شاشة لهاتفها، ما سمح لزوجها بإلغاء قفل الجهاز، رغم أن بصمة إصبعه لم تكن مسجلة بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.أقرت شركة سامسونغ بسرعة بوجود خلل ولاحظت أنه ناجم عن ماسح بصمة الإصبع الذي يتعرف على نمط على علبة هاتف السيليكون مع بصمة الإصبع.اكتشفت العطل ليزا نيلسون، 34 عامًا، من ويست يوركشاير، التي أبلغت سامسونغ أن أمن هاتفها كان ضعيفًا عندما وضعت واقيًا بلاستيكيًا عليه، وجدت نيلسون أن بصمة أي شخص يمكنها فتح الهاتف والوصول إلى التطبيقات والمعلومات الشخصية.وقالت: "هذا يعني أنه في حالة حصول أي شخص على هاتفي، يمكنه الوصول إليه وفي غضون لحظات يمكن أن يدخل إلى التطبيقات المالية ويقوم بتحويل الأموال".من ناحيتها، قالت شركة سامسونغ يوم الأربعاء إنها "على دراية بحالة الخلل على بصمات الأصابع المعطلة لـ S10 وستصدر قريبًا برنامج تصحيح"، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.وقالت الشركة إن المشكلة قد تنشأ عن الأنماط الموجودة داخل واقيات السيليكون وتضاف إلى بصمة شخص ما وتخلط بين أجهزة استشعار الهاتف.دفع هذا الخلل الخطير أحد البنوك عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية إلى أن يطلب من عملائه إيقاف تشغيل التعرف على بصمات الأصابع على غالاكسي S10، حماية لهم من القرصنة والسطو على ممتلكاتهم.



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