إطلاق سراح الناشط ميثم الحلو

2019/10/24 | 09:59

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بغداد اليوم- بغداد

أفد مصدر مقرب من الناشط ميثم الحلو، الخميس (24 تشرين الاول 2019)، بإطلاق سراح الأخير الدكتور الحلو، بعد اعتقاله في ظروف غامضة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم إطلاق سراح الناشط المدني ميثم الحلو بعد ما كان مغّيباً منذ مطلع تشرين الثاني الجاري".





وكان عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، قد قال، الأحد، 20 تشرين الأول، 2019، إن "ميثم الحلو اختطف من امام عيادته في منطقة الشرطة الرابعة في بغداد الساعة السابعة والنص مساءً يوم السابع من تشرين الاول من قبل قوة مجهولة حسب عائلته التي ناشدت المفوضية بالتدخل".

وذكر البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "على اللجنة العليا المشكلة للتحقيق في العنف المستخدم ضد المتظاهرين معرفة مصير الدكتور (ميثم محمد رحيم الحلو)، طبيب اختصاص الجلدية، مواليد 1986".





وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، قد طالب، الاثنين (21 تشرين الاول 2019)، بكشف مصير الدكتور ميثم الحلو ومحاسبة خاطفيه وتطمين اسرته.





وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، إن "ظاهرة تغييب واختطاف المواطنين سيما الشخصيات المهمة والنخبوية يعد استهانة صريحة واستخفافا كبيرا بهيبة الدولة وقدرتها على حفظ الامن وفرض سلطة القانون في المجتمع، فلقد مر اسبوعان ومصير الدكتور ميثم الحلو احد ابرز المتخصصين النادرين في طب الامراض الجلدية ما يزال مجهولا بعد اختطافه من قبل جهة مسلحة مجهولة من امام عيادته في العاصمة بغداد".





وطالب الحكيم، الجهات المسؤولة بـ"كشف مصير الدكتور الحلو ومحاسبة خاطفيه وتطمين اسرته ومتعلقيه".





واختتم تغريدته بهاشتاك "#الحرية_للدكتور_ميثم_الحلو".

بغداد اليوم - ديالى

اكدت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الخميس (24 تشرين الثاني 2019)، عدم قلقها من التظاهرات السلمية المزمع انطلاقها يوم غد الجمعة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية صادق الحسيني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التظاهر الس

بغداد اليوم- متابعة

حدد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الخميس، 24 تشرين الأول، 2019، دور اتباع التيار الصدري في التظاهرات التي من المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة، فيما بين أن دخول المنطقة المنطقة الخضراء "ليس مستبعداً".

وذكر

بغداد اليوم - ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاربعاء، عن تفاصيل عملية نوعية في عمق منطقة الخلاوية شمال شرق المحافظة لتعقب اهداف مهمة لداعش.

وقال رئيس اللجنة الامنية، صادق الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خ

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