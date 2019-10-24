ظريف يبحث مع نظيره التركي أخر التطورات في شمال سوريا

2019/10/24 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن محمد جواد ظريف، ألتقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على مائدة الفطور على هامش مؤتمر دول عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، اليوم: "بحث الوزيران خلال اللقاء أخر التطورات في الشمال السوري، وتشكيل اللجنة الدستورية السورية ومسار أستانا والعلاقات الثنائية بين البلدين".

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