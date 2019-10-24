النفط تؤكد توفر المنتجات النفطية وتدعو لعدم اللجوء الى تخزينها لخطورتها

2019/10/24 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، توفر المنتجات النفطية في جميع محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات وبكميات كبيرة، داعية المواطنين الى عدم اللجوء الى تخزين المشتقات النفطية لأنها قد تشكل خطرا على حياتهم.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع كريم حطاب، في بيان للوزارة تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان أوعز بتمديد عمل محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات الى ساعات متأخرة من اجل تزويد المواطنين باحتياجاتهم من المنتجات النفطية".

وأشار إلى "توفر كميات كبيرة من المنتجات النفطية"، داعياً المواطنين إلى "التخلص من هاجس الأزمات وشحة المنتجات النفطية".

وشدد حطاب، على "اتخاذ كافة الآليات والإجراءات التي تؤمن انسيابية عالية في تدفق المنتجات النفطية الى محطات التعبئة وساحات أسطوانات الغاز".

وأضاف، أنه "تم تكثيف زيارات الفرق التفتيشية الى محطات الوقود وساحات بيع الغاز بهدف منع استغلال بعض ضعاف النفوس للمواطنين، ومنع افتعال الازمات."

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