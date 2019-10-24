طقس ممطر الى الأحد والحرارة تواصل الانخفاض

2019/10/24 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس غد الجمعة سيكون في الوسط غائم جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً وتكون متوسطة الشدة في أقسامها الغربية وفي الشمال غائم جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً وتكون متوسطة الشدة في أقسامها الشرقية وفي الجنوب غائم جزئياً واحياناً غائم مع تساقط زخات مطر تكن رعدية احياناً" مشيراً الى ان "درجة الحرارة العظمى بمدينة بغداد تكون بمعدل 31 مْ".وأضاف، ان "طقس السبت المقبل سيكون في الوسط غائم جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تتخللها فترات تحسن ولا تغير في درجات الحرارة وفي الشمال بين غائم جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة في أقسامها الشرقية ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي الجنوب غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".أما طقس الأحد المقبل فيكون "في الوسط غائماً جزئياً وفي بعض الأماكن غائماً مصحوباً بتساقط زخات مطر خاصة في أقسامها الشرقية مع فرصة لحدوث عواصف رعدية أحياناً ولا تغير في درجات الحرارة وفي الشمال غائماً مصحوباً بتساقط زخات مطر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية خاصة في أقسامها الشرقية ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط أمطار تكون متوسطة الشدة في بعض الاماكن ورعدية أحياناً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".وأشار البيان الى ان "طقس الأثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المناطق كافة ولا تغير في درجات الحرارة".انتهى

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