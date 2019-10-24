شرطة ديالى تعلن اكمال تشكيل قوات حفظ القانون وتدخل حالة الانذار

2019/10/24 | 10:30

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، دخولها حالة الانذار (ج) في كل مفاصلها تطبيقاً لتعليمات وزارة الداخلية.

وقال مدير إعلام شرطة ديالى العقيد نهاد المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شرطة ديالى بكل مفاصلها وتشكيلاتها دخلت حالة الانذار الكامل او ما يعرف بالانذار (ج) تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية استعدادًا لأي تظاهرات قد تخرج يوم غد الجمعة سواء في بعقوبة أو بقية مدن ديالى".

واضاف المهداوي، أن "قوات حفظ القانون المعنية بتأمين حماية التظاهرات تم اكمال تشكيلها وهي من ستكلف بمهمة حماية التظاهرات"، لافتاً إلى أن "القيادة ستوفر كل الاجراءات المناسبة امام التظاهرات السلمية".

ودعا مدير إعلام شرطة ديالى "المتظاهرين الى أهمية السلمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع المفارز الأمنية"، لافتا الى أن "الأمن والاستقرار مسؤولية الجميع".

بغداد اليوم- الديوانية

أصدرت اللجنة الأمنية في محافظة الديوانية، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، مجموعة من القرارات الأمنية بشأن تظاهرات يوم غد، وذلك عقب اجتماع ترأسه محافظ الديوانية، زهير الشعلان.

وذكر مكتب محافظ الديوانية في بيان تلقته (بغداد ا

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، القبض على 10 متهمين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في المحافظة.

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال تنفيذ الفعاليات والممارسات الأمنية

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، بمصرع 5 مدنيين، بينهم مضمد في حادث سير على طريق الموت شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "5 مدنيين لقوا مصرعهم، بينهم مضمد صحي في حادث تصادم ب

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