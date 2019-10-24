“بالصور”.. طوابير طويلة من السيارات تصطف امام محطات الوقود والغاز في بغداد

2019/10/24 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهدت محطات الوقود والغاز في بغداد ،اليوم الخميس، زخماً كبيراً، وذلك قبل يوم واحد من موعد انطلاق التظاهرات.واصطفت عشرات السيارات امام محطات الوقود في مشهد يعيد الى الاذهان ازمة الوقود التي مرت بها البلاد بعد الغزو الامريكي عام 2003.وكانت وزارة النفط قد اعلنت عن توفيرها البانزين والنفط والغاز السائل بكميات […]

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