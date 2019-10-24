2019/10/24 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السفير الروسي لدى العراق مكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، سيقوم بزيارة رسمية لروسيا في نهاية شهر تشرين الأول الحالي.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يزور روسيا أواخر الشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يزور روسيا أواخر الشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).