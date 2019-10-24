وزير: العديد من العراقيين قصدوا اقليم كوردستان مؤخرا بسبب الاوضاع

2019/10/24 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان بيشتوان صادق يوم الخميس ان الكثير من العراقيين قصدوا الاقليم للسكن والاستقرار بسبب الاوضاع الاخيرة التي تشهدها البلاد.

وقال صادق في كلمة له اليوم في العاصمة اربيل ان تعداد المسيحيين قبل عام 2003 في العراق كان مليون شخص وبعد السقوط هاجر الكثيرون منهم ونزح اخرون الى اقليم كوردستان"، مردفا بالقول ان تعداد المسيحيين الآن يبلغ 300 الف مسيحي في العراق.

واضاف ان الكورد الايزيديين ايضا تعرضوا الى عمليات قتل وتشريد والان تعداد نسمتهم ايضا انخفض بالعراق.

وتابع صادق انه "بسبب الاوضاع الاخيرة في البلاد فإن العديد من العراقيين قصدوا اقليم كونهم لأنهم يشعرون هنا بالأمن والامان لهم ولأسرهم وهذا بفضل التعايش السلمي ودور رجال الدين في ترسيخ ثقافة الاعتدال، فلا مكان للمتطرفين بيننا".

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