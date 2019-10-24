المالية: إضافة 400 مليار دينار لصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

2019/10/24 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، الخميس، إضافة 400 مليار دينار لصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

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