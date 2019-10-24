دائرة تسجيل الشركات تمنح شهادة تأسيس

2019/10/24 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، أن دائرة تسجيل الشركات منحت شهادة تأسيس "الشركة العراقية لضمان الودائع".

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