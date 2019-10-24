بالوثيقة.. تربية المثنى توجه بعض موظفيها بمباشرة الدوام يوم غد الجمعة

2019/10/24 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجهت مديرية تربية محافظة المثنى، اليوم الخميس، بعض موظفيها بمباشرة الدوام يوم غد الجمعة.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الغد برس" فإن مديرية التربية وجهت موظفي قسم الحسابات وتحديداً الذكور منهم بالحضور يوم غد الجمعة.

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