2019/10/24 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن اعتقال خمسة من ديوان الجند في نينوى وكالة خطوة برس.

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