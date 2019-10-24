2019/10/24 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية : اعتقال خمسة ارهابيين في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية : اعتقال خمسة ارهابيين في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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