سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح اليوم

2019/10/24 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الخميس، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح اليوم 1202.5 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1197.5 دينار، أي 119 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.



أسعار العملات والذهب والنفط حتى إعداد هذا الخبر:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 111.35دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 129.25 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 575.30 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1492.50 دولارسعر برميل نفط خــــــام برنــت = 61.00 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 55.67 دولار.انتهى

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