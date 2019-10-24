بالصور.. متظاهرون يشعلون الإطارات أمام شركة نفط ذي قار ويقطعون الطريق على موظفيها

2019/10/24 | 11:01

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بغداد اليوم- النجف

اعلن رئيس مجلس محافظة النجف، خضير نعمة الجبوري، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، تعطيل الدوام الرسمي، ليوم الاحد القادم، بمناسبة ذكرى وفاة الرسول محمد.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة المالية، الخميس، إضافة 400 مليار دينار لصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

ووفقا لكتاب وجهته الوزارة إلى هيأة التقاعد الوطنية: "تقرر اجراء مناقلة المبلغ (400) مليار دينار بين اعتمادات مواز

بغداد اليوم - البصرة

كشفت الناشطة المدنية في محافظة البصرة، ضحى العمر، الخميس(24 تشرين الأول 2019)، عن تعرضها للاعتقال مع زوجها، لمدة 20 يوماً من قبل قوة أمنية في المحافظة، مبينة أنهم تعرضوا إلى التعذيب مع اجبارهم للتنازل على دعوى قضائية تم رفعها

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