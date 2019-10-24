قطاع السيارات يدفع أسهم أوروبا للارتفاع

2019/10/24 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مدعومة بقطاع السيارات بعد أرباح إيجابية من دايملر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية واجتماعا بشأن أسعار الفائدة للبنك المركزي في منطقة اليورو لاستقاء مؤشرات عن متانة التكتل.

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