2019/10/24 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحيم سترلينج

يتنافس الرباعي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، وباولو ديبالا (يوفنتوس) وألكسندر تشامبرلين (ليفربول)، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وساهم الرباعي في فوز فريقه بقوة في لقاء الجولة الثالثة، حيث تمكن مبابي من تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، في فوز فريقه العريض خارج ملعبه على حساب كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة.

نفس الأمر ينطبق على سترلينج، الذي سجل (هاتريك) أيضًا في فوز مانشستر سيتي على أتالانتا الإيطالي بخسمة أهداف مقابل هدف.

أما باولو ديبالا، فقد سجل هدفين غاليين جدًا ليوفنتوس في شباك لوكوموتيف موسكو، قلب بهما تأخر البيانكونيري على ملعبه بهدف للفوز بهدفين.

تشامبرلين كذلك سجل هدفين رائعين في فوز ليفربول على جينك البلجيكي خارج ملعبه بنتيجة (4-1).

المصدر: كووورة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثنائي إنجليزي يشعل المنافسة مع مبابي وديبالا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثنائي إنجليزي يشعل المنافسة مع مبابي وديبالا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).