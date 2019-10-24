محسن ابو رمضان - لبنان ومظاهرات المواطنة

2019/10/24 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان التحركات الشعبية الواسعة في لبنان والتي هي عابرة للمواقع الجغرافية حيث لم تتركز بالعاصمة بيروت فقط كما أنها عابرة للطائفية ايضا حيث التقي أعضاء ومناصري الاحزاب اللبنانية علي اختلافها بالشارع متوحدين علي ذات الشعارات الرافضة للفساد وهدر المال العام ومطالبين بالإصلاح وذلك علي قاعدة نظام سياسي جديد .لاشك أن البنية السياسية في لبنان والقائمة علي المحاصصة الطائفية هي التي أفرزت هكذا بنية إدارية......

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