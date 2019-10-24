ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 24

2019/10/24 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي اللهُ يَستَهزِئُ بِهِم وَيَمُدُّهُم في طُغيانِهِم يَعمَهونَ (15)والغريب إن القرآن يواجه هؤلاء المستهزئين، بالرد على أن الله يستهزئ بهم في مقابل استهزائهم بالإسلام والمسلمين وبنبي الإسلام، دون الالتفات إلى ما يتضمنه هذا المعنى من خدش بصورة الله ومنافاة لتنزيهه، فالله القرآني يستهزئ ويسخر ويكيد ويمكر ويمقت وينتقم ويقتل.نعم يمكن قبول المعنى إذا بررنا ذلك بكونه معنى مجازيا، ولكن القرآن يكيل غالبا......

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