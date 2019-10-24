الثقافة تعلن عن تعيين 291 شخصا من حملة الشهادات العليا

2019/10/24 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، عن إطلاق التعيينات لحملة الشهادات العليا، داعية المشمولين الى مراجعة مقر الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "حصلت موافقة وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني على تعيين حملة الشهادات العليا".

واضافت "جاء ذلك استنادا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (35201) في 16/10/2019, الخاص بإطلاق الدرجات الوظيفة الناتجة عن حركة الملاك للسنوات 2016 و 2018 لحملة الشهادات العليا والتي تبدأ بالتسلسل 1- اباذر حسن عباس وتنتهي بالتسلسل 291- رائد كريم منشد".

وبينت "على الأسماء المذكورة مراجعة مقر الوزارة لإكمال الإجراءات اللازمة مع جلب (الوثيقة والمستمسكات الأربعة)".

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