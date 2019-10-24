الهجرة عودة  قرابة  150 نازح لمناطق سكناهم الاصلية في القائم

2019/10/24 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عن عودة 149 نازحا من مخيمات النزوح في محافظة الانبار إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم غرب المحافظة.

اكد هذا مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "استمرار للأسر النازحة في المخيمات الى العودة الطوعية".

واضاف أن "كادر فرع الوزارة في المحافظة استقبل العائدين بالتنسيق المباشر مع وزارة النقل ومحافظة الانبار وقيادة عمليات الانبار بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والأمنية لعودة الاسر النازحة".

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