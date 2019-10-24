الدفاع المدني تنفي اندلاع حريق في محطة وقود الكيلاني

2019/10/24 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس نفت مديرية الدفاع المدني، الخميس، اندلاع حريق في محطة وقود الكيلاني ببغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت خطوة برس، نسخة منه ان “ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن اندلاع حريق في محطة وقود الكيلاني ببغداد، عار عن الصحة”.واضافت انه “تم الاتصال بمدير المحطة وتم ارسال فرقة واحدة الى

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