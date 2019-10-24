افتتاح ثلاث مدارس في مناطق مختلفة بواسط

2019/10/24 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت المديرية العامة للتربية في محافظة واسط ،اليوم الخميس، ثلاث مدارس في مناطق مختلفة من المحافظة .

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