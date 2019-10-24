2019/10/24 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، أن شركات البناء الروسية قد تشارك في إعادة إعمار المدن العراقية التي دمرت بسبب الحرب على الإرهاب.

وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "أحد المجالات الرئيسية لمشاريع الأنشطة التي اقترحها الجانب العراقي، هي بالتحديد تعاون شركاتنا في مجال الإسكان منخفض التكلفة الجاهزة لشعب العراق".هذا وأكد مسؤولون، في وقت سابق، أن أكثر من 88 مليار دولار ستكون مطلوبة لاستعادة الاقتصاد العراقي المدمر بسبب أعمال داعش الارهابي ودمرت العديد من المدن العراقية التي احتلها داعش جزئيا أثناء تصفية تواجده على الأرض العراقية.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تكشف عن "مشاركة محتملة" في إعادة إعمار المدن العراقية المدمرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تكشف عن "مشاركة محتملة" في إعادة إعمار المدن العراقية المدمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).