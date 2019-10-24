مفوضية حقوق الانسان تصدر بيانا بشأن تظاهرات الغد

2019/10/24 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس، بيانا بشأن تظاهرات الغد، فيما اوعزت لجميع موظفيها بالتواجد في ساحات التظاهر.وقالت المفوضية في بيان تلقت خطوة برس، نسخة منه انه “استناداً إلى مهام وواجبات المفوضية العليا لحقوق الانسان التي رسمها قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المعدل لضمان واحترام الحقوق والحريات ومنها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كوسيلة للمطالبة بالحقوق المشروعة التي

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