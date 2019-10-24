طيران مكثف في سماء محافظة كركوك ومصدر امني يكشف السبب

2019/10/24 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي المكثف في سماء المحافظة هي ضمن الاجراءات التي تأتي لتأمين أطراف المحافظة ودعم القوات الامنية فيها.

وقال المصدر في تصريح لشفق نيوز، إن" القوات الامنية في كركوك وأطرافها رفعت حالة التأهب الى اقصاه وان طائرات حربية وطيران الجيش مشارك في هذه العملية وان الطيران الحربي المكثف في سماء المحافظة هي ضمن اجراءات دعم امن المحافظة".

وأشار المصدر أن" الطيران الحربي يوفر الغطاء الجوي لأمن المحافظة وأطرافها وان القوة الجوية وطيران الجيش نفذت طلعات جوية منذ الصباح لتأمين المحافظة".

واضاف المصدر أن" الاوضاع الامنية في كركوك ومحيطها مؤمن بشكل كامل".

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