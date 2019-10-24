السيد الصدر يصدر مجموعة من النصائح لمتظاهري يوم الجمعة

2019/10/24 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مجموعة من النصائح الى متظاهري يوم الجمعة المقبل.

وأكد الصدر في بيان نشر على موقع فيسبوك، أنه لن يكون ظهيرا للفاسدين أنه يساند المتظاهرين المطالبين بالاصلاح، من خلال التعاون مع قوات الأمن والتحلي بروح المثابرة والصبر من أجل مصلحة الوطن، مشددا على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة، وان لا يستهدف الصالح بذنب الفاسد، وعدم البدء بالعنف عند التظاهر كون الفاسد لا يخاف من السلاح.

وأضاف الصدر أن الكثير من فئات الشعب والاحزاب غير المشاركة في الحكومة تجهل المطالب الحقة للمتظاهرين، الامر الذي يستوجب اعلانها بشكل واضح لكي لا يتم مصادرة هذه الجهود، مبينا أن رفع مستوى المطالب أمر جيد شرط التحلي بالحكمة من اجل عدم ضياع العراق دستوريا وامنيا، على أن يتم توثيق جميع ما يتخلل التظاهرات قدر الامكان.

ولفت الصدر الى اهمية التنسيق مع العشائر العراقية والنخب الثقافية والادبية والاعلامية وغيرهم، كون الفاسدين سرعان ما ينفذ صبرهم، مشيرا الى أن التيار الصدري على أهبة الاستعداد لمساندة ومساعدة المتظاهرين تحت أي ظرف في حال تم الاعتداء عليهم.

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