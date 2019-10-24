الناتو يجتمع و روجافا على جدول الأعمال

2019/10/24 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- يجتمع وزراء دفاع الناتو في بروكسل اليوم الخميس وغدا الجمعة، لبحث الاوضاع في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى مناقشة ملفات اخرى.

وسيتم خلال الاجتماع التركيز على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا التي انطلقت في 9 تشرين الاول اكتوبر الجاري وتسببت بنزوح اكثر من 170 الف ومقتل العشرات من المدنيين بينهم اطفال.

وتقول تركيا ان الهدف من العملية هو اقامة منطقة امنة لمليوني لاجئ يقيمون على اراضيها وتطهير حدودها الجنوبية من المقاتلين الكورد.

واسفرت العملية التركية عن حدوث توترات في العلاقة بين انقرة وواشنطن ومعظم العواصم الاوروبية.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء الدفاع الوضع الميداني بعد وقف إطلاق النار وكيفية مواصلة القتال ضد داعش في سياق الظروف المتغيرة، والمقترح الالماني لإنشاء منطقة آمنة تخضع لسيطرة قوات دولية في شمال شرق سوريا التي يطلق عليها الكورد اسم روج افا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أمس في مؤتمر صحفي إن التطورات في شمال شرق سوريا ستتم مناقشتها في المقام الأول كأولوية فيما اكد ان هناك نقاشات مستفيضة وحقيقية حول الموضوع.

وفرضت واشنطن وعوصام اوروبية عقوبات على تركيا فيما اعتبروا هجومها على شمال شرق سوريا عملا منفردا.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في بيان الأربعاء، انه أعطى تعليمات لرفع العقوبات عن تركيا، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها رفعت عقوبات على وزارتين وثلاثة وزراء من الحكومة.

وسيتم في الاجتماع بحث مقترح الماني لاقامة منطقة امنة تسيطر عليها قوات دولية بمشاركة روسية.

سوار أحمد

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