عبد المهدي يجري تغييرات في مهام قادة عسكريين كبار

2019/10/24 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن صدور أوامر بنقل 5 قادة أمنيين.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على نقل الفريق الركن قيس خلف رحيمة من مهام قائد عمليات الفرات الاوسط ويكلف بمهام قائد عمليات بغداد".

واضافت "نقل اللواء الركن علي غازي حيدر هاشم من مهام منصب نائب قائد عمليات الفرات الاوسط ويكلف بمهام قائد عمليات الفرات الأوسط".

وتابعت "نقل اللواء الركن جبار نعيمة كريم والي من مهام منصب معاون قائد عمليات بغداد لشؤون الدفاع / الكرخ ويكلف بمهام قائد عمليات الرافدين".

واستطردت "نقل العميد الركن عقيل عبود كاظم من مهام منصب نائب قائد الفرقة /14 ويكلف بمهام قائد الفرقة /11، اضافة الى نقل العميد الركن مازن عبود جواد من مهام منصب مقدم اللواء 28 الفرقة /7 ويكلف بمهام آمر اللواء /45 الفرقة /11".

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