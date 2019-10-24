رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل السفير الامريكي

2019/10/24 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، موضوع الارهابيين العراقيين والاجانب في سوريا وكيفية محاكمتهم مع السفير الامريكي في بغداد ماثيوتولر.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "زيدان استقبل في مكبته السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر، وبحث الجانبين تطور الاوضاع في العراق والمنطقة والحرص على تطبيق الدستور والقانون مهما كانت الظروف".

واضاف أن "الجانبين بحثا ايضا موضوع الارهابيين العراقيين والاجانب في سوريا وكيفية محاكمتهم وفق القانون".

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