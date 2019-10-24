2019/10/24 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي : يوافق على نقل اللواء الركن جبار نعيمه كريم والي من مهام منصب معاون قائد عمليات بغداد لشؤون الدفاع/الكرخ ويكلف بمهام قائد عمليات الرافدين وكالة خطوة برس.

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