2019/10/24 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء : يوافق على نقل الفريق الركن قيس خلف رحيمه من مهام قائد عمليات الفرات الاوسط ويكلف بمهام قائد عمليات بغداد وكالة خطوة برس.

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