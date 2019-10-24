رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات

2019/10/24 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، على عددا من القرارات.

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